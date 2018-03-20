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Бразилія влаштувала "підставу" збірної України з футболу

5.2тЧитати новину російською

Захисник "Шахтаря" Ісмаїлі замінить в збірній Бразилії Алекса Сандро, який напередодні отримав травму на тренуванні. Для 28-річного футболіста цей виклик став першим в кар'єрі.

Нагадаємо, що Ісмаїлі вважався одним з основних кандидатів на отримання українського паспорта та виклику в збірну України. Після того, як він буде заграний за збірну Бразилії, питання натуралізації буде закрите не в нашу користь.

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У збірній Бразилії Ісмаїлі приєднається до двох інших "гірникам" - Фреду і Тайсону.

Раніше Мирон Маркевич заявив, що Ісмаїлі міг би підсилити склад національної футбольної команди.

Нагадаємо, що 23 березня Бразилія в Москві проведе товариський матч з Росією .

Особа
Ісмаїлі
Об'єкт
збірна Бразилії з футболу
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