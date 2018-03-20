Бразилія влаштувала "підставу" збірної України з футболу

Захисник "Шахтаря" Ісмаїлі замінить в збірній Бразилії Алекса Сандро, який напередодні отримав травму на тренуванні. Для 28-річного футболіста цей виклик став першим в кар'єрі.

Substituição na # SeleçãoBrasileira ! Com lesão muscular na coxa, Alex Sandro teve que ser desconvocado. Para a vaga, Tite chamou Ismaily, do Shakhtar Donetsk. Seja bem-vindo! ⚽🇧🇷 #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/X35kftauIn - CBF Futebol (@CBF_Futebol) 20 березня 2018 р

Нагадаємо, що Ісмаїлі вважався одним з основних кандидатів на отримання українського паспорта та виклику в збірну України. Після того, як він буде заграний за збірну Бразилії, питання натуралізації буде закрите не в нашу користь.

У збірній Бразилії Ісмаїлі приєднається до двох інших "гірникам" - Фреду і Тайсону.

Раніше Мирон Маркевич заявив, що Ісмаїлі міг би підсилити склад національної футбольної команди.

Нагадаємо, що 23 березня Бразилія в Москві проведе товариський матч з Росією .