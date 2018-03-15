Ключовий футболіст "Динамо" отримав серйозне пошкодження в матчі з "Лаціо"

Ключовий захисник "Динамо" нинішнього сезону Тамаш Кадар отримав травму в матчі Ліги Європи проти "Лаціо". Про це на післяматчевій прес-конференції заявив головний тренер киян Олександр Хацкевич.

"У нього досить важке ушкодження. За тією динамікою, яка була, він відчув клацання в задньому м'язi. Не знаю, на який період часу він вибув, але травма серйозна", - уточнив наставник.

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи на НСК "Олімпійський" "Динамо" - "Лаціо" завершився з рахунком 0:2.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що англійський клуб готовий заплатити за гравця "Динамо" зі збірної Угорщини 3 мільйони фунтів (близько 3,4 млн євро).