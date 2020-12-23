Ключовий футболіст "Атлетіко" отримав тривалу дискваліфікацію за ставки

Захисника "Атлетіко" Кірана Тріпп'є дискваліфікували на 10 тижнів, після того як було доведено його провину в порушенні правил англійської Футбольної асоціації (FA), які стосуються здійснення ставок.

Як повідомляє видання SkySports, він також матиме виплатити понад 77 тисяч євро штрафу. Якщо жодна зі сторін не оскаржуватиме це рішення, футболіст зможе повернутися на поле 1 березня 2021 року. Покарання набирає чинності із середи, 23 грудня.

Це означає, що Тріпп'є пропустить щонайменше 14 матчів "Атлетіко" у всіх турнірах, зокрема перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Челсі", який заплановано на 23 лютого.

Уперше англійцю повідомили про підозру в травні 2020 року, проте він усе заперечував. Під час розслідування було розглянуто сім випадків із можливими порушеннями з його боку, у чотирьох із яких його провину було доведено.

У нинішньому сезоні Тріпп'є взяв участь у всіх матчах "Атлетіко" в іспанській Ла Лізі, зробивши 4 асисти, і всіх поєдинках Ліги чемпіонів, не пропустивши жодної хвилини.

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