Ключовий форвард збірної Франції отримав травму на тренуванні

Ключовий форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе отримав травму на тренуванні команди. У вівторок, 12 червня, 19-річний форвард достроково завершив заняття після стику із захисником Аділем Рамі.

Удар припав Мбаппе в голеностоп правої ноги, в супроводі медиків гравець відправився в роздягальню.

⚽ MONDIAL-2018: L'attaquant français Kylian # Mbappé quitte prématurément l'entraînement après un choc au niveau de la cheville avec Adil Rami. (ESPN) pic.twitter.com/bsE7hwDmZz - Infos Françaises (@InfosFrancaises) 12 червня 2018 р

Ступінь серйозності травми і терміни відновлення Киліана поки невідомі. Французи перший матч на ЧС-2018 проведуть 16 червня проти Австралії.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL на одному з тренувань збірної Бразилії, з лідера команди зробили справжню яєчню.