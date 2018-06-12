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Ключовий форвард збірної Франції отримав травму на тренуванні

1.6тЧитати новину російською

Ключовий форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе отримав травму на тренуванні команди. У вівторок, 12 червня, 19-річний форвард достроково завершив заняття після стику із захисником Аділем Рамі.

Удар припав Мбаппе в голеностоп правої ноги, в супроводі медиків гравець відправився в роздягальню.

Ступінь серйозності травми і терміни відновлення Киліана поки невідомі. Французи перший матч на ЧС-2018 проведуть 16 червня проти Австралії.

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Тема
ЧС-2018
Особа
Кіліан Мбапе
Місце
Росія
Об'єкт
Збірна Франції з футболу
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