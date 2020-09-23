Клубу екстренера "Шахтаря" присудили технічну поразку в чемпіонаті Італії

Михайло Морозов Футбол 12:50, 23.09.2020

Італійській "Ромі", наставником якої є екстренер "Шахтаря" Паулу Фонсека, зарахували технічну поразку (0:3) в стартовому турі Серії А через порушення регламенту.

Як повідомляє видання RomaPress, у виїзному матчі проти "Верони", який закінчився нульовою нічиєю, на поле в складі "вовків" вийшов півзахисник Амаду Діавара. У липні йому виповнилося 23 роки, проте в заявку на сезон він був внесений у список футболистів до 22 років, тому не міг взяти участь у поєдинку.

Генеральний секретар "Роми" Панталео Лонго подав у відставку після цього інциденту.

Після першого туру римляни займають 19-те місце в таблиці. У другому турі підопічні Фонсеки прийматимуть на своєму полі "Ювентус".

Як повідомляв OBOZREVATEL, команді Олександра Хацкевича "Ротору" присудили технічну поразку в російській Прем'єр-лізі.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Українську енергетику довели до найгіршого в історії стану: підприємства на межі колапсу, а ціни можуть роздути

Названо імена військових РФ, причетних до захоплення Криму. Фото

Венедіктова переїхала з родиною в резиденцію президента в Пуща-Водицю – ЗМІ

Фокину и Зеленскому этого не понять: цели Путина в Украине

"Робота перетворилася на пекло!" У лікарні Харкова немає респіраторів, медики масово тікають