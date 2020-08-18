Клуби УПЛ ухвалили історичне рішення

У вівторок, 18 серпня, в київському Будинку футболу відбулися Загальні збори учасників української Прем'єр-ліги, на якому було ухвалено рішення про створення УПЛ ТВ.

"Одне з найважливіших питань порядку денного стосувалося створення УПЛ ТВ. Після конструктивного обговорення клуби домовилися вже найближчими днями створити робочу групу, яка займеться практичною реалізацією питання", – написано на офіційному сайті УПЛ.

Планується, що УПЛ ТВ стане першою платною платформою в історії нашого футболу, на якій можна буде подивитися матчі української Прем'єр-ліги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що українцям потрібно заборонити безкоштовний футбол.

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