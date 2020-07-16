Клуб заради презентації скинув футболіста-початківця з літака
Футболісти "Лор'яна". ФК Лор'ян
Футбольний клуб "Лор'ян", який виграв Лігу 2 і пробився до елітного дивізіону чемпіонату Франції, оригінально представив своїх новачків.
Медікоманда "Лор'яна" скинула австрійця Адріана Грбіча, що перейшов із "Клермона", з літака, змусивши його стрибнути з парашутом. Гравець обійшовся клубу в 9 мільйонів євро (ще мільйон можливий бонусами).
Представлення Кантена Буагара, який перейшов із "Тулузи", вийшло не менш ефектним: півзахисник з аквалангом проплив під водою і виринув у порту недалеко від Лор'єна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, алжирського футболіста Фаріда Ель-Мела, який виступає за французький "Анже", заарештували за ексгібіціонізм.
Гравець займався мастурбацією у дворі свого будинку в центрі Анже, спостерігаючи за сусідкою з першого поверху. Це помітили інші жителі, які і викликали поліцію. Ель-Мела вже вдруге потрапив у подібну ситуацію.