Клуб Ярмоленка оголосив ім'я нового головного тренера

Клуб українця Андрія Ярмоленка лондонський "Вест Хем" оголосив про призначення на пост головного тренера команди шотландського фахівця Девіда Мойєса.

56-річний шотландець уже керував "Вест Хемом" в сезоні-2017/18 і з тих пір перебував без команди. Строк нової угоди Мойєса складає 18 місяців.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE - West Ham United (@WestHam) 29 грудня 2019 р

Нагадаємо, днем раніше з поста головного тренера клубу був звільнений Мануель Пеллегріні. Останньою краплею для босів "Вест Хема" послужила чергова поразка в 20-му турі англійської Прем'єр-ліги від "Лестера" (1:2). Після неї команда впала на 17-е місце в турнірній таблиці АПЛ. "Вест Хем" програв в чотирьох останніх матчах з п'яти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Андрій Ярмоленко отримав травму і пропустить близько трьох-чотирьох тижнів.

крім того, "Вест Хем" виставив українця на продаж в найближче трансферне вікно, яке відкриється в січні 2020 року. За інформацією джерел, керівництво "молотобійців" невдоволено віддачею від футболіста збірної України.

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