Клуб Ярмоленка оголосив ім'я нового головного тренера

Клуб українця Андрія Ярмоленка лондонський "Вест Хем" оголосив про призначення на пост головного тренера команди шотландського фахівця Девіда Мойєса.

56-річний шотландець уже керував "Вест Хемом" в сезоні-2017/18 і з тих пір перебував без команди. Строк нової угоди Мойєса складає 18 місяців.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE