Головна Новини
30 грудня • оновлено в 10:47
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Клуб Ярмоленка оголосив ім'я нового головного тренера

1.3т
Читати матеріал російською

Клуб українця Андрія Ярмоленка лондонський "Вест Хем" оголосив про призначення на пост головного тренера команди шотландського фахівця Девіда Мойєса.

56-річний шотландець уже керував "Вест Хемом" в сезоні-2017/18 і з тих пір перебував без команди. Строк нової угоди Мойєса складає 18 місяців.

Нагадаємо, днем раніше з поста головного тренера клубу був звільнений Мануель Пеллегріні. Останньою краплею для босів "Вест Хема" послужила чергова поразка в 20-му турі англійської Прем'єр-ліги від "Лестера" (1:2). Після неї команда впала на 17-е місце в турнірній таблиці АПЛ. "Вест Хем" програв в чотирьох останніх матчах з п'яти.

Новини
Одноклубник Ярмоленка розбив суперкар: названо дику причину

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Андрій Ярмоленко отримав травму і пропустить близько трьох-чотирьох тижнів.

крім того, "Вест Хем" виставив українця на продаж в найближче трансферне вікно, яке відкриється в січні 2020 року. За інформацією джерел, керівництво "молотобійців" невдоволено віддачею від футболіста збірної України.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Англія Лондон
Тег
ФК Вест Хем
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги