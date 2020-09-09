Клуб УПЛ запропонував змінити регламент чемпіонату через коронавірус

Михайло Морозов Футбол 17:48, 9.09.2020

Президент львівського "Руху" Григорій Козловський запропонував не переносити матчі української Прем'єр-ліги в разі спалахів коронавірусу в командах.

Він вважає, що необхідно ізолювати заражених футболістів і використовувати здорових гравців з резервних команд.

"Є така пропозиція. Потрібно якось клубам УПЛ зібратися або звернутися до відповідних органів УАФ, щоб прийняти вольове рішення не переносити ігри. Є команди "Б", щоб грати тими складами, які є. Тому що з цими переносами ми чемпіонат не дограємо. Є у нас команди, які грають в єврокубках, є збірна, є графіки. Ми не можемо постійно переносити матчі. Моя пропозиція – не переносити матчі. Ця біда може трапитися з будь-яким клубом, а так можна вічно грати сезон", – сказав Козловський в ефірі програми "Футбол News".

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Руху" проти донецького "Шахтаря" у другому турі УПЛ був перенесений через спалах коронавірусу у львівському клубі.

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