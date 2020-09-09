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Клуб УПЛ запропонував змінити регламент чемпіонату через коронавірус

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,2 т.
Григорій Козловський

Президент "Руху" запропонував не переносити матчі УПЛ через коронавірус. ФК "Рух"

Президент львівського "Руху" Григорій Козловський запропонував не переносити матчі української Прем'єр-ліги в разі спалахів коронавірусу в командах.

Він вважає, що необхідно ізолювати заражених футболістів і використовувати здорових гравців з резервних команд.

"Є така пропозиція. Потрібно якось клубам УПЛ зібратися або звернутися до відповідних органів УАФ, щоб прийняти вольове рішення не переносити ігри. Є команди "Б", щоб грати тими складами, які є. Тому що з цими переносами ми чемпіонат не дограємо. Є у нас команди, які грають в єврокубках, є збірна, є графіки. Ми не можемо постійно переносити матчі. Моя пропозиція – не переносити матчі. Ця біда може трапитися з будь-яким клубом, а так можна вічно грати сезон", – сказав Козловський в ефірі програми "Футбол News".

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Руху" проти донецького "Шахтаря" у другому турі УПЛ був перенесений через спалах коронавірусу у львівському клубі.

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