Клуб УПЛ з гравцями "Динамо" сенсаційно вилетів з Кубка України. Відео

У п'ятницю, 13 листопада, донецький "Олімпік" сенсаційно вилетів з Кубка України, програвши на стадії 1/16 фіналу команді з Першої ліги "ВПК-Агро" з рахунком 0:1.

Коефіцієнт на перемогу клубу з української Прем'єр-ліги в основний час становив 1,20. Відзначимо, що кольори "Олімпіка" на правах оренди захищають футболісти київського "Динамо" Беніто й Ібрагім Каргбо-молодший, які вийшли на матч у стартовому складі.

Єдиний гол у поєдинку був забитий на 47-й хвилині зустрічі з пенальті, який був призначений за фол голкіпера на нападнику господарів. Одинадцятиметровий впевнено реалізував капітан "ВПК-Агро" Кирило Сидоренко.

В 1/8 фіналу команда з Першої ліги зустрінеться з ще одним представником УПЛ – "Дніпром-1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст у Кубку України забив "багаторазовий" пенальті.