Клуб УПЛ посилився фіналістом Ліги Європи

Екс-футболіст "Дніпра" Валерій Лучкевич підписав орендну угоду з "Олександрією". У складі дніпрян українець був заявлений на фінальний матч Ліги Європи проти "Севільї" в сезоні 2014/15.

Нинішній клуб Лучкевича – бельгійський "Стандарт" – відпустив свого футболіста лише на півроку. При цьому в контракт нашого гравця не включили опцію з правом викупу, повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу.

Валерій Лучкевич standard.be

За підсумками 18-ти турів "Олександрія" пішла на зимову перерву на третьому місці Прем'єр-ліги України. Команда дуже впевнено стартувала і в дебюті сезону очолювала турнірну таблицю. Потім поразки від лідерів змусили "Олександрію" поступитися лідируючою сходинкою донецькому "Шахтарю". Клуб довгий час тримався на другому місці, і лише поразка в останньому турі від ФК "Львів" відкинула команду Володимира Шарана на третю сходинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України Олександр Зінченко може влітку змінити "Манчестер Сіті" на "Наполі". Сам футболіст, незважаючи на добре ставлення в нинішній команді, роздумує над тим, щоб покинути чинного чемпіона Англії.