Клуб українця очолив рейтинг найдорожчих футбольних брендів світу

Мадридський "Реал", за який виступає голкіпер збірної України Андрій Лунін, очолив рейтинг найдорожчих футбольних брендів світу за підсумками 2020 року, повідомляється на сайті консалтингової компанії Brand Finance.

Вартість іспанської команди оцінюється в 1,419 мільярда євро. Уточнюється, що в порівнянні з минулим роком сума зменшилася на 13,8 відсотка. Друге місце в рейтингу зайняв ще один клуб з Іспанії - "Барселона" (1,413 мільярда), на третьому рядку знаходиться англійський "Манчестер Юнайтед" (1,314 мільярда).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні керівництво "Реала" поінформувало 21-річного українця, що він буде другим голкіпером в мадридському клубі. З цієї причини вони відпустили Люку Зідана. Орендований у ПСЖ Альфонс Ареола також покине "вершкових".