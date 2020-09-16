Клуб Реброва вийшов в плей-оф Ліги чемпіонів
Угорський клуб "Ференцварош", який тренує легендарний українець Сергій Ребров, добув складну перемогу над загребським "Динамо" і вийшов в плей-оф Ліги чемпіонів.
Вирішальний гол забив албанський нападник Мюрто Узун. 25-річний футболіст на 23-й хвилині відзначився автоголом, а на 65-й приніс перемогу своїй команді.
У плей-офф підопічні Реброва битимуться з переможцем пари "Карабах" / "Мельде".
"Ференцварош" Угорщина – "Динамо" Загреб Хорватія 2: 1 (1: 1, 1: 0)
Голи: 1: 0 – 2 Ловренчіч, 1: 1 – 23, автогол Узун, 2: 1 – 65 Узун.
Ференцварош – Дібус, Ковачевич (Фрімпонг, 73), Чівіч, Блажіч, Шигера, Ловренчіч (Ботка, 25), Харатін, Сомаліу, Нген, Болі (Ізаел, 68), Узун.
Динамо Загреб – Ліваковіч, Леовац, Ділавер, Гвардіола, Стоянович, Маєр (Якіч, 60), Гояк (Гаврановіч, 71), Адемі, Оршіч (Іванушец, 72), Петкович, Кастраті.
Попередження: Гояк (61), Болі (67), Нген (78), Фрімпонг (79), Якіч (81), Петкович (82), Чівіч (87).
Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 3-го кваліфікаційного раунду "Динамо" – АЗ завершилася з рахунком 2: 0. Голами у другому таймі відзначилися Жерсон Родрігес і Микола Шапаренко.
"Динамо" в плей-оф зіграє з "Гентом" за який виступає футболіст збірної України Роман Яремчук. Саме наш співвітчизник забив переможний гол у грі.