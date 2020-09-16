Клуб Реброва вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів

Угорський клуб "Ференцварош", який тренує легендарний українець Сергій Ребров, здобув складну перемогу над загребським "Динамо" і вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів.

Вирішальний гол забив албанський нападник Мюрто Узунi. 25-річний футболіст на 23-й хвилині відзначився автоголом, а на 65-й приніс перемогу своїй команді.

У плей-оф підопічні Реброва битимуться з переможцем пари "Карабах" / "Мьольде".

"Ференцварош" Угорщина – "Динамо" Загреб Хорватія 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 1:0 – 2 Ловренчіч, 1:1 – 23, автогол Узунi, 2:1 – 65 Узунi.

Ференцварош – Дібус, Ковачевич (Фрімпонг, 73), Чівіч, Блажіч, Шигера, Ловренчіч (Ботка, 25), Харатін, Сомаліу, Нген, Болі (Ізаел, 68), Узунi.

Динамо Загреб – Ліваковіч, Леовац, Ділавер, Гвардіола, Стоянович, Маєр (Якіч, 60), Гояк (Гаврановіч, 71), Адемі, Оршіч (Іванушец, 72), Петкович, Кастраті.

Попередження: Гояк (61), Болі (67), Нген (78), Фрімпонг (79), Якіч (81), Петкович (82), Чівіч (87).

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 3-го кваліфікаційного раунду "Динамо" – АЗ завершилася з рахунком 2:0. Голами у другому таймі відзначилися Жерсон Родрігес і Микола Шапаренко.

"Динамо" в плей-оф зіграє з "Гентом" за який виступає футболіст збірної України Роман Яремчук. Саме наш співвітчизник забив переможний гол у грі.