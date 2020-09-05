Клуб Мілевського вигнав тренера за відмову підтримати Лукашенка

Максим Іншаков Футбол 18:18, 5.09.2020 Оновлено: 18:20, 5.09.2020

Брестське "Динамо", за яке виступає ексфутболіст збірної України Артем Мілевський, розірвало контракт з тренером воротарів Василем Хомутовським.

13 серпня Хомутовський звернувся до представників силових структур країни і критикував їх за насильство. Він зазначив, що деякі силовики вже "взяли кров на руки", і нагадав, що білоруси вимагають проведення чесних виборів.

"Василь Хомутовський, залишає команду. Контракт з 42-річним фахівцем розірваний за згодою сторон.Коллектів футбольного клубу "Динамо-Брест" дякує Василя за високий професіоналізм і самовіддачу в роботі. Успіхів у подальшій кар'єрі!" – йдеться в офіційному Instagram команди.

Шанувальники клубу назвали такий вчинок керівництва ганьбою.

"Більше немає бажання ходити дивитися ігри пролукашістського клубу", "О, позиція клубу зрозумiла, підтримуйте далі режим насильства і беззаконня. Далі нам не по дорозі. Відписка", "Вітаю! "Динамо-Брест" успішно приземлилася на дно", "Ганьба! " – написали користувачі в коментарях.

Фанати обурені ставленням клубу
Instagaram Динамо-Брест
Вболівальники називають ситуацію ганьбою
Instagaram Динамо-Брест
У коментарях підтримують тренера
Instagaram Динамо-Брест
Шанувальники "Динамо" відписуються від акаунтів команди
Instagaram Динамо-Брест
Білоруси не хочуть підтримувати "Динамо-Брест"
Instagaram Динамо-Брест

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кандидат в президенти Олександр Лукашенко в шостий раз "переміг" на виборах з результатом 80,23%. Його головний опонент Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.

  • Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання.

  • В ході протестів співробітники правоохоронних органів побили нападаючого хокейної команди "Динамо-Молодечно" Іллю Литвинова.

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