Клуб Мілевського вигнав тренера за відмову підтримати Лукашенка

Брестське "Динамо", за яке виступає ексфутболіст збірної України Артем Мілевський, розірвало контракт з тренером воротарів Василем Хомутовським.

13 серпня Хомутовський звернувся до представників силових структур країни і критикував їх за насильство. Він зазначив, що деякі силовики вже "взяли кров на руки", і нагадав, що білоруси вимагають проведення чесних виборів.

"Василь Хомутовський, залишає команду. Контракт з 42-річним фахівцем розірваний за згодою сторон.Коллектів футбольного клубу "Динамо-Брест" дякує Василя за високий професіоналізм і самовіддачу в роботі. Успіхів у подальшій кар'єрі!" – йдеться в офіційному Instagram команди.

Шанувальники клубу назвали такий вчинок керівництва ганьбою.

"Більше немає бажання ходити дивитися ігри пролукашістського клубу", "О, позиція клубу зрозумiла, підтримуйте далі режим насильства і беззаконня. Далі нам не по дорозі. Відписка", "Вітаю! "Динамо-Брест" успішно приземлилася на дно", "Ганьба! " – написали користувачі в коментарях.

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