Клуб Мілевського вигнав тренера за відмову підтримати Лукашенка
Брестське "Динамо", за яке виступає ексфутболіст збірної України Артем Мілевський, розірвало контракт з тренером воротарів Василем Хомутовським.
13 серпня Хомутовський звернувся до представників силових структур країни і критикував їх за насильство. Він зазначив, що деякі силовики вже "взяли кров на руки", і нагадав, що білоруси вимагають проведення чесних виборів.
"Василь Хомутовський, залишає команду. Контракт з 42-річним фахівцем розірваний за згодою сторон.Коллектів футбольного клубу "Динамо-Брест" дякує Василя за високий професіоналізм і самовіддачу в роботі. Успіхів у подальшій кар'єрі!" – йдеться в офіційному Instagram команди.
Шанувальники клубу назвали такий вчинок керівництва ганьбою.
"Більше немає бажання ходити дивитися ігри пролукашістського клубу", "О, позиція клубу зрозумiла, підтримуйте далі режим насильства і беззаконня. Далі нам не по дорозі. Відписка", "Вітаю! "Динамо-Брест" успішно приземлилася на дно", "Ганьба! " – написали користувачі в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидат в президенти Олександр Лукашенко в шостий раз "переміг" на виборах з результатом 80,23%. Його головний опонент Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.
Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання.
В ході протестів співробітники правоохоронних органів побили нападаючого хокейної команди "Динамо-Молодечно" Іллю Литвинова.