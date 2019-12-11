Клуб Мілевського розірве контракт з українським футболістом – ЗМІ

Брестське "Динамо" незабаром розірве контракт з українським футболістом Євгеном Хачеріді, який зовсім нещодавно прийшов у команду.

Як повідомляє Tribuna.com, спортивний директор чемпіонів Білорусі Сергій Ковальчук також залишить клуб. Його звільнення та розірвання контракту з українцем можуть бути пов'язані.

"Динамо" Брест Телеканал Футбол

Нагадаємо, що 32-річний Хачеріді уклав угоду з "Динамо" 23 жовтня, після чого почав тренуватися з першою командою. Контракт повинен був вступити в силу з 1 січня. Останнім клубом українського футболіста був грецький "ПАОК", за який він у сезоні 2018/2019 зіграв тричі.

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