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11 грудня • оновлено в 13:59
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Клуб Мілевського розірве контракт з українським футболістом – ЗМІ

2.3т
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Брестське "Динамо" незабаром розірве контракт з українським футболістом Євгеном Хачеріді, який зовсім нещодавно прийшов у команду.

Як повідомляє Tribuna.com, спортивний директор чемпіонів Білорусі Сергій Ковальчук також залишить клуб. Його звільнення та розірвання контракту з українцем можуть бути пов'язані.

"Динамо" Брест

"Динамо" Брест

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Нагадаємо, що 32-річний Хачеріді уклав угоду з "Динамо" 23 жовтня, після чого почав тренуватися з першою командою. Контракт повинен був вступити в силу з 1 січня. Останнім клубом українського футболіста був грецький "ПАОК", за який він у сезоні 2018/2019 зіграв тричі.

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Тема
чемпіонат Білорусі
Особа
Євген Хачеріді
Місце
Білорусь Брест
Тег
Динамо Брест
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