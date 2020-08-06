Клуб Малиновського зробив пропозицію щодо трансферу гравця "Шахтаря"

Команда українця Руслана Малиновського "Аталанта" зробила офіційну пропозицію донецькому "Шахтареві" щодо трансферу Манора Соломона.

Як повідомляє видання Sport1, клуб з Бергамо був готовий заплатити за ізраїльського футболіста 12 мільйонів євро, однак "гірники" відмовились, оскільки хочуть виручити за Соломона більшу суму. Очікується, що "Аталанта" та "Шахтар" продовжать переговори щодо переходу молодого півзахисника. Інтерес до ізраїльтянина проявляють й інші команди з Італії та один клуб з Німеччини.

У нинішньому сезоні він взяв участь у 27 матчах за "гірників", забивши шість голів і віддавши п'ять результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Аталанта" також націлилася на одного з лідерів "Шахтаря" – Тайсона. У ньому клуб з Бергамо бачить заміну Йосипу Ілічичу, який може закінчити кар'єру після зради дружини.