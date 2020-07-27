Клуб гравця збірної України вилетів із турецької Суперліги після грубих помилок судді

"Кайсеріспор", за який виступає гравець збірної України Артем Кравець, вилетів із турецької Суперліги, програвши домашній матч проти "Трабзонспору" в останньому турі з рахунком 1:2.

В одному з епізодів головний арбітр зустрічі Джюнейт Чакир не зарахував чистий гол господарів, незважаючи на те, що на повторі чітко видно, як голкіпер ловить м'яч уже за лінією.

В іншому моменті він не призначив пенальті, коли м'яч, що летів у площину воріт, влучив у руку футболістові "Трабзонспору".

Зазначимо, що на всіх матчах турецької Суперліги працює система VAR.

Кравець провів на полі всі 90 хвилин, але не зумів відзначитися результативними діями. За підсумками останнього туру, його "Кайсеріспор" замкнув турнірну таблицю з 32-ма очками після 34 ігор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з недавніх поєдинків проти "Газіантепа" Кравець урятував свою команду від поразки на останніх хвилинах.