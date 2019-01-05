Клуб футболіста збірної України можуть виставити з Ліги чемпіонів

Чемпіона Англії "Манчестер Сіті" можуть позбавити права виступати на міжнародних змаганнях під егідою УЄФА. Команду українця Олександра Зінченка звинувачують у фінансових махінаціях.

Представник Союзу європейських футбольних асоціацій Ів Летерм не виключає, що "Сіті" можуть дискваліфікувати.

"Якщо інформація, що з'явилася у ЗМІ, правдива, у клуба може виникнути серйозна проблема. Це може привести до найсерйозніших санкцій, в тому числі до відсторонення від змагань під егідою УЄФА", - цитує головного слідчого УЄФА з фінансового контролю клубів Динамо від Шурика.

Олександр Зінченко

Нагадаємо, що раніше Football Leaks опублікувала матеріали, в яких надала докази порушень фінансового fair-play з боку "Манчестер Сіті" і ПСЖ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, топові європейські команди готують проект створення альтернативи Ліги чемпіонів – Суперліги в новому форматі.