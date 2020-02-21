"Клоуни" Ультрас "Динамо" жорстко наїхали на ФФУ

Ультрас київського "Динамо" жорстко відповіли Українській асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ) через позбавлення команди активної підтримки на першому офіційному матчі року.

УАФ покарала "біло-синіх" проведенням гри 19-го туру Прем'єр-ліги з полтавською "Ворсклою" без глядачів за скандал в поєдинку з "Шахтарем", коли фанати "Динамо" довели до сліз капітана "гірників" Тайсона образливими вигуками.

"Матч пройде без глядачів! На жаль, клоуни з УАФ замість того, щоб підвищувати відвідуваність на стадіонах, знову закривають їх за надуманими і недоведеним фактами, на цей раз через нібито расизм. Але ми не можемо залишити нашу команду без підтримки! Збираємося у суботу, 22 лютого, о 17:00 за воротами з боку Маріїнського парку. Можливо, буде трансляція. Якщо у вас є можливість допомогти її організувати – пишіть в особисті повідомлення", – йдеться в заяві ультрас на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Відзначимо, що "Динамо" знайшло лазівку в регламенті Прем'єр-ліги, і має намір допустити на стадіон юних любителів футболу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на матчі "Динамо" – "Ворскла" відбудеться історична подія в українському футболі.

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