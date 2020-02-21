Головна Новини
21 лютого • оновлено в 20:53
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Клоуни" Ультрас "Динамо" жорстко наїхали на ФФУ

1.2т
Читати матеріал російською

Ультрас київського "Динамо" жорстко відповіли Українській асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ) через позбавлення команди активної підтримки на першому офіційному матчі року.

УАФ покарала "біло-синіх" проведенням гри 19-го туру Прем'єр-ліги з полтавською "Ворсклою" без глядачів за скандал в поєдинку з "Шахтарем", коли фанати "Динамо" довели до сліз капітана "гірників" Тайсона образливими вигуками.

Новини
"Динамо" – "Ворскла": прогноз на матч УПЛ

"Матч пройде без глядачів! На жаль, клоуни з УАФ замість того, щоб підвищувати відвідуваність на стадіонах, знову закривають їх за надуманими і недоведеним фактами, на цей раз через нібито расизм. Але ми не можемо залишити нашу команду без підтримки! Збираємося у суботу, 22 лютого, о 17:00 за воротами з боку Маріїнського парку. Можливо, буде трансляція. Якщо у вас є можливість допомогти її організувати – пишіть в особисті повідомлення", – йдеться в заяві ультрас на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Відзначимо, що "Динамо" знайшло лазівку в регламенті Прем'єр-ліги, і має намір допустити на стадіон юних любителів футболу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на матчі "Динамо" – "Ворскла" відбудеться історична подія в українському футболі.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "ФФУ" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
ФФУ Прем'єр-ліга України
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Юта Джаз
VS
Сан-Антонио Сперс
Победа Юты с форой в -7,5 очка
1.98 Сделать ставку
Оклахома Сити Тандер
VS
Денвер Наггетс
Победа Денвера с форой в +1,5 очка
1.90 Сделать ставку
Миннесота Тимбервулвз
VS
Бостон Селтикс
Победа Бостона с форой в -7,5 очка
1.98 Сделать ставку
Торонто Рэпторз
VS
Финикс Санс
Победа Торонто с форой в -7,5 очка
1.90 Сделать ставку
Нью-Йорк Никс
VS
Индиана Пэйсерс
Победа Индианы с форой в -6,5 очка
1.94 Сделать ставку
Орландо Мэджик
VS
Даллас Маверикс
Победа Далласа с форой в -4,5 очка
1.95 Сделать ставку
Вашингтон Уизардз
VS
Кливленд Кавальерс
Победа Кливленда с форой в +5,5 очка
1.85 Сделать ставку
Стив Джонсон
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -3,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Егор Герасимов
VS
Феликс Оже-Альяссим
Победа Егора Герасимова с форой в +2,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Даниил Медведев
VS
Жиль Симон
Победа Даниила Медведева со счетом 2:0
1.66 Сделать ставку