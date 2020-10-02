Кличко привітав "Динамо" з виходом до Ліги чемпіонів

Олександр Чеканов Футбол 20:13, 2.10.2020 Оновлено: 20:52, 2.10.2020

Київський міський голова Віталій Кличко привітав "Динамо" з виходом до групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Шановні друзі!

Від імені громади міста Києва сотень тисяч футбольних уболівальників і мільйонів його мешканців вітаю вас із черговим спортивним успіхом!

Повернення "Динамо" до групового раунду найсильнішого клубного турніру УЄФА це продовження великих традицій славного столичного клубу, започаткованих ще в середині минулого століття.

Незважаючи навіть на лихі часи пандемії, ваше досягнення це свято для всього нашого міста, яке має унікальній досвід проведення найпрестижніших міжнародних змагань.

Зокрема футбольних фіналів ЄВРО та Ліги чемпіонів.

Ми, покоління киян різних епох, росли на гучних перемогах улюбленої біло-блакитної команди.

Ми звикли до них, як будь-яка людина, жива істота до кисню. Ми завжди пишалися причетністю до словосполучення "Динамо" Київ.

Ми це "Динамо", "Динамо" це ми!

Недаремно саме цей слоган, розміщений на фасаді НСК "Олімпійський", супроводжуватиме домашні матчі підопічних Мірчі Луческу протягом цієї осені в Лізі чемпіонів.

Дозвольте мені подякувати вам за такий важливий подарунок і побажати максимальних результатів у турнірі найсильніших.

На футбольному полі та поза стадіоном завжди розраховуйте на нашу палку підтримку!

Кияни завжди поруч із своєю командою "командою, без якої нам не жити".

Із вірою у нові успіхи "Динамо"!

Київський міський голова Віталій Кличко

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