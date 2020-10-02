Кличко привітав "Динамо" з виходом до Ліги чемпіонів

Київський міський голова Віталій Кличко привітав "Динамо" з виходом до групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Шановні друзі!

Від імені громади міста Києва – сотень тисяч футбольних уболівальників і мільйонів його мешканців –вітаю вас із черговим спортивним успіхом!

Повернення "Динамо" до групового раунду найсильнішого клубного турніру УЄФА – це продовження великих традицій славного столичного клубу, започаткованих ще в середині минулого століття.

Незважаючи навіть на лихі часи пандемії, ваше досягнення – це свято для всього нашого міста, яке має унікальній досвід проведення найпрестижніших міжнародних змагань.

Зокрема – футбольних фіналів ЄВРО та Ліги чемпіонів.

Ми, покоління киян різних епох, росли на гучних перемогах улюбленої біло-блакитної команди.

Ми звикли до них, як будь-яка людина, жива істота – до кисню. Ми завжди пишалися причетністю до словосполучення "Динамо" Київ.

Ми – це "Динамо", "Динамо" – це ми!

Недаремно саме цей слоган, розміщений на фасаді НСК "Олімпійський", супроводжуватиме домашні матчі підопічних Мірчі Луческу протягом цієї осені в Лізі чемпіонів.

Дозвольте мені подякувати вам за такий важливий подарунок і побажати максимальних результатів у турнірі найсильніших.

На футбольному полі та поза стадіоном завжди розраховуйте на нашу палку підтримку!

Кияни завжди поруч із своєю командою – "командою, без якої нам не жити".

Із вірою у нові успіхи "Динамо"!

Київський міський голова Віталій Кличко