Киянин не зміг врятувати Казахстан від розгрому Росією у відборі Євро-2020

У столиці Казахстану Нур-Султанi відбувся матч 2-го туру відбору на чемпіонат Європи з футбол-2020. Місцева збірна з рахунком 0:4 програла команді Росії.

Ворота казахстанців захищав 31-річний уродженець Києва Дмитро Непогодов. Вихованець "Динамо" в 2018-му змінив громадянство, ставши основним голкіпером цієї азіатської збірної.

Самовіддані дії нашого екс-співвітчизника не врятували команду від розгромної поразки. Російські футболісти перевершували в класі і забили по 2 голи в кожному таймі.

Казахстан - Росія

Казахстан - Росія

Казахстан - Росія

Казахстан - Росія

Казахстан – Росія 0: 4 (0:2, 0:2)

Голи: 0:1 – 19 Черишев, 0:2 – 45 Черишев, 0:3 – 52 Дзюба, 0:4 – 62, автогол Бейсебеков.

Казахстан – Непогодов, Бейсебеков, Логвиненко (Вороговський, 29), Малий, Ахметов, Зайнутдiнов, Меркель, Муртазаев (Турисбек, 59), Куат, Суюмбаєв, Перцух (Жуков, 85).

Росія – Гільєрме, Кудряшов, Фернандес, Семенов, Джикия, Черишев, Газінський, Іонов (Ігнатьєв, 61), Ахметов (Ал. Міранчук, 72), Оздоєв, Дзюба (Чалов, 82).

Попередження: Суюмбаєв (50), Куат (59), Ахметов (64), Черишев (70), Зайнутдiнов (90).

Росіяни набрали перші 3 очки у відбірковому турнірі і вийшли на друге місце в групі I.

Нагадаємо, що в першому турі росіяни в гостях програли Бельгії. Гра в Брюсселі завершилася з рахунком 3:1.

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