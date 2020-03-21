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21 березня • оновлено в 11:13
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"Китайський Марадона" заразився коронавірусом

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У півзахисника іспанського "Еспаньола" У Лея офіційно підтверджений коронавірус.

Клуб оголосив про те, що шість футболістів і співробітників здали позитивний тест, однак не назвав імен. Sport.es з посиланням на свої джерела стверджує, що одним з тих, що заразилися виявився китаєць Лей. Крім того, інфекція підтверджена у захисника Леандро Кабрери. У Лей, таким чином, став першим спортсменом з Китаю, про зараження якого стало відомо пресі.

У Лей

У Лей

Півзахисник приєднався до "Еспаньйолу" в кінці січня 2019 року. У першому матчі за команду він вийшов на заміну - за цим спостерігало 40 мільйонів глядачів з Китаю, в той час як в Іспанії зустріч дивилося 177 тисяч чоловік. Іспанські ЗМІ, коментуючи трансфер У Лея, назвали його "китайським Дієго Марадоною".

Як повідомляв OBOZREVATEL, два спортивних журналістів з Іспанії померли від коронавiрусу. Іспанія є однією з країн, які найбільше постраждали від пандемії. Раніше повідомлялося, що число заражених коронавірусів в Іспанії наблизилася до 20 тис.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
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