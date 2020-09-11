Китайський клуб націлився на Ярмоленка

Клуб китайської Суперліги "Шаньдун Лунен" націлився на трансфер українського півзахисника "Вест Гема" Андрія Ярмоленка.

Як повідомляє видання SkySports, лондонському клубу потрібні кошти для підписання нових гравців, тому англійці не перешкоджатимуть переходу нашого співвітчизника.

Ярмоленко перейшов у "Вест Гем" із дортмундської "Боруссії" влітку 2018 року за 20 мільйонів євро, за даними Transfermarkt. Він провів 33 матчі за лондонців, забивши 7 голів і віддавши 2 результативні передачі. Зараз його вартість становить 9,5 мільйона євро.

Зазначимо, що в разі переходу в "Шаньдун Лунен" українець гратиме в одній команді з ексзахисником "Динамо" Тамашем Кадаром і експівзахисником "Манчестер Юнайтед" Маруаном Феллаїні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Вест Гем" зацікавився захисником збірної України Миколою Матвієнком. Лондонці вже навіть зробили пропозицію "Шахтарю".

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