Китай "помер" для футбольних трансферів із Європи

Футболістам із Європи з 1 січня 2021 року стане більше не вигідно виступати в Китаї.

Керівництво китайської Суперліги ввело істотні обмеження щодо питання заробітної плати легіонерів, щоб підвищити рівень власної національної збірної, повідомляє Євроспорт.

Відтепер дохід гравця-іноземця в Китаї не зможе перевищувати 3 млн євро до вирахування податків. Обмеження з зарплати може бути застосовано для нових угод, а щодо чинних контрактів введуть пільги.

Межа зарплат місцевих гравців складе 630 тисяч євро на рік. Заробити на 20% більше зможуть члени національної збірної.

Команди, які порушать ліміти, покарають аж до зняття 24 очок у турнірній таблиці, а гравців можуть забанити на два роки. Клубам Суперліги дозволено витрачати не більше ніж 80 млн євро на рік на заробітну плату. Обмеження поширюються не тільки на елітний дивізіон, а й нижчі чемпіонати країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше контракти футболістів із китайськими клубами були рекордними в історії цього виду спорту. Кілька років тому Кріштіану Роналду запропонували перейти в чемпіонат Китаю iз зарплатою в 150 мільйонів євро на рік. Для порівняння, в "Ювентусі" за 2019 рік португалець заробив 31 млн евро.

У 2016-му аргентинський нападник Карлос Тевес підписав контракт із китайським клубом "Шанхай Шеньхуа", ставши найбільш високооплачуваним футболістом планети з окладом в 37,5 млн євро.