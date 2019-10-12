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12 жовтня • оновлено в 23:27
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Кіпр - Росія: де дивитися онлайн матч відбору Євро-2020

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Збірна Росії з футболу в неділю, 13 жовтня, у Нікосії проведе матч 7-го туру відбору на чемпіонат Європи-2020.

Кіпр - Росія: де дивитися онлайн матч відбору Євро-2020

Поєдинок проти Кіпру пройде на стадіоні гімнастичної асоціації "Панкіпрія". Початок о 19:00.

Побачити зустріч можна буде в прямому ефірі російського "Першого каналу", а також в ефірі "Матч! Прем'єр".

У записі гру покажуть 14 жовтня в "Матч! Прем'єр" (00:30 і 18:45) і о 02:15 "Матч! Футбол 1".

Нагадаємо, що перед восьмим туром Росія займає другий рядок в сикстет I. Щоб забезпечити путівку на Євро, команді РФ достатньо зіграти внічию.

Кіпр - Росія: де дивитися онлайн матч відбору Євро-2020

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 7-му турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 підопічні Станіслава Черчесова розгромили команду Шотландії. Поєдинок в московських "Лужниках" завершився з рахунком 4:0.

8 червня збірна Росії з футболу в 3-му турі відбору чемпіонату Європи-2020 з рахунком 9:0 обіграла команду Сан-Марино, встановивши історичний рекорд.

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Тема
Євро-2020
Місце
Кіпр Нікосія
Теги
збірна Росії з футболу Новини Росії
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Евгений Зеленский
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