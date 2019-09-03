"Кінець мрії": капітан "Шахтаря" зробив відверту заяву

Капітан " Шахтаря", бразильський півзахисник Тайсон був дуже близький до переходу в італійський "Мілан", проте клуби не встигли оформити трансфер в останні години трансферного вікна.

Тайсон ФК "Шахтар"

Як стало відомо Football.ua, керівництво "Шахтаря" і "Мілана", а також представники Тайсона узгодили всі необхідні умови для переїзду футболіста в Італію. Клуби зійшлися на сумі в 22 мільйони євро плюс бонуси за вдалу гру бразильця. Проте встигнути зареєструвати трансфер не вдалося.

Тайсон залишиться виступати в Україні, і цю новину гравець сприйняв із великим жалем. "Вітаю з кінцем моєї мрії", — написав бразилець у себе в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше капітан "Шахтаря" зробив гучну заяву про те, що хоче залишити клуб.

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