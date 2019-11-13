Кінець кар'єри Роналду: опубліковані тривожні відомості

Знаменитий італійський тренер Фабіо Капелло видав порцію критики на адресу форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

"Роналду нікого не обводив вже три роки. Я пам'ятаю час, коли він накручував по кілька футболістів. Але зараз цього немає, тоді як Дуглас Коста і Дібала (конкуренти Роналду в "Юве" - Ред.) роблять це регулярно", – заявив авторитетний наставник .

Кріштіану Роналду

Відома аналітична компанія InStat, з чиїми висновками знайомить сайт "Команда 1", наочно показала, що слова Капелло не порожній звук. Так, три роки, скоріше, явне художнє перебільшення, однак, як видно з опублікованого графіка, за останній сезон португальський нападник дійсно сильно здав в кількості і якості дриблінгу.

Таким чином, шанувальникам Кріштіану Роналду варто почати хвилюватися: їх улюбленець вже не той, яким був раніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями в кар'єрі одного з найкращих форвардів в історії футболу сталася неординарна подія – вперше за останні три роки Кріштіану Роналду був замінений в двох матчах поспіль.

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