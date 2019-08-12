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"Кілька днів": Луческу прокоментував чутки про "Динамо"

2.2т Читати матеріал російською

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу категорично спростував інформацію про свій можливий прихід у київське "Динамо".

Румунський фахівець дійсно відвідав столицю України, але не вів переговорів із керівництвом "біло-синіх".

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Мірча Луческу

Мірча Луческу

"Я кілька днів пробув у Києві, зустрічався з керівниками "Шахтаря", колишніми гравцями команди. Але про роботу в "Динамо" не йшлося. Та й як можна очолити київське "Динамо" після стількох років у "Шахтарі"? Що стосується московського "Динамо", це також лише чутки. Тут просто нема чого коментувати", – цитує Луческу портал Sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірча Луческу підколов київське "Динамо" після матчу з донецьким "Шахтарем", згадавши перехід ексфутболіста збірної України Ярослава Ракицького в російський "Зеніт".

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Особа
Мірча Луческу
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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