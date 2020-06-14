Київське "Динамо" виграло Кубок СРСР: як це було

Рівно 33 роки тому, 14 червня 1987 року київське "Динамо" в 8-й раз у своїй історії завоювало Кубок СРСР, обігравши в фіналі "Динамо" (Мінськ).

Поєдинок пройшов у Москві на Центральному стадіоні ім. Леніна (нині Лужники) і завершився перемогою киян з пенальті (основний і додатковий час завершилися внічию - 3:3).

У складі киян були відсутні травмовані Бессонов і Бєланов. Мінчани виставили майже оптимальний склад.

На 63-й хвилині рахунок був 3:2 на користь Мінська і лише на останній хвилині матчу (за твердженням судді, за 10 секунд до закінчення основного часу зустрічі) Олександр Заваров в останній відчайдушній атаці зрівняв рахунок - 3:3.

У додатковий час рахунок не змінився. Була призначена серія пенальті, в якій за рахунок промахів Сергія Боровського і Сергія Алейнiкова, а також завдяки точним ударам своїх гравців, верх взяли динамівці Києва - 4:2.

Нагадаємо, що 11 червня 2012 року збірна України здобула вольову перемогу над Швецією в стартовому матчі домашнього Євро-2012 на НСК "Олімпійський". У мережі згадали, як це було.