Київське "Динамо" обіграло "Реал" і завоювало Кубок Сантьяго Бернабеу: як це було

34 роки тому київське "Динамо" стало переможцем Кубка Сантьяго Бернабеу – щорічного товариського турніру з футболу, що проводиться з 1979 року.

Поєдинок відбувся 27 серпня 1986 року і завершився з рахунком 3:2 на користь українських футболістів.

Змагання було названо на честь колишнього президента "Реала". Щоб відзначити заслуги Бернабеу, було прийнято рішення щороку в кінця серпня – початку вересня, проводити Кубок імені його імені. У різні роки кількість команд коливалося від чотирьох до двох.

"Реал Мадрид" – "Динамо" Київ 2:3

"Реал": Буйо, Чендо, Міно, Гальєго, Камачо, Мічел, Хуаніто (Сантільяна, 79), Мартін Васкес (Пардесія, 79), Бутрагеньо, Санчес, Вальдано.

"Динамо": Чанов, Яремчук (Михайличенко, 46), Горілий, Кузнєцов, Дем'яненко, Рац, Яковенко, Баль, Заваров, Бєланов, Блохін (Щербаков, 72).

Голи: 1:0 Санчес (14, з пенальті), 2:0 Хуаніто (19), 2:1 Яковенко (27). 2: 2 Бєланов (75, з пенальті), 2:3 Щербаков (79)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі згадали, як київське "Динамо" в 8-й раз у своїй історії завоювала Кубок СРСР, обігравши в фіналі "Динамо" (Мінськ).

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