"Київ зупинився": бельгійські ЗМІ оцінили гру "Динамо" з "Брюгге"

"Динамо" зіграло внічию 3:3 з "Брюгге" на домашньому стадіоні і за підсумками двох матчів виявилося слабшим за бельгійський клуб (3:4), вилетівши з Ліги чемпіонів.

Бельгійська преса не стала нахвалювати гравців "Брюгге" і багато з них отримали невисокі оцінки. Як пише Footboom.com, українця Едуарда Соболя називають "кращим з гірших", відзначаючи, що він вигідно вирізнявся на тлі інших захисників, але зробити це було легко, тому що колеги по обороні зіграли жахливо в цей вечір.

"Брюгге" радіє проходу в раунд плей-офф ФК "Брюгге"

Що стосується "Динамо", то бельгійські ЗМІ сходяться на думці, що після другого забитого гола кияни стали грати дуже обережно і дозволили "Брюгге" прийти до тями.

Новинний портал Voetbal Nieuws, зокрема, пише:

"Клуб "Брюгге" все ще може мріяти про груповий етап Ліги чемпіонів. У Києві весь вечір команду трясло, але їм вдалося зіграти внічию 3:3 в божевільному матчі. Цього було достатньо для переходу в фінальний відбірковий раунд. Якщо "Брюгге" обіграє ЛАСК, він вдруге поспіль зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Після перемоги в першій грі здавалося, що "Брюгге" постарається зіграти на нуль, але швидкий гол "Динамо" змусив змінити плани. Вже через п'ять хвилин після початку гри Міньоле довелося діставати м'яч зі своєї сітки після того, як Буяльський акуратно пробив по воротах. "Брюгге" сопів і потів під напором "Динамо" майже весь перший тайм, але гол в кінці першого тайму допоміг їм полегшено зітхнути.

ФК "Динамо"

Друга половина матчу почалася настільки ж катастрофічно для "Брюгге", як і перша. Знову гол на 5-й хвилині. "Динамо" не змогло втримати цей атакуючий імпульс, і незабаром активність обох команд знизилася, поки матч не "вибухнув" на заключному етапі. Спочатку суддя вилучив по одному гравцю з кожної команди. Потім Вормер зрівнює рахунок і здається, що все вирішено. Автогол Мехелен відновив інтригу, хоча залишалося грати всього пару хвилин. Але "Брюгге" не став відсиджуватися в обороні і забив третій гол. Такий результат можна вважати прийнятним, адже він дозволив пройти далі".

Журналісти видання Voetbal Primeur пишуть про те, що "Динамо" відмінно стартувало і у "Брюгге" не було шансів, поки не пішов дощ. Гол гостей виник з нізвідки, завдяки помилці захисників української команди:

"Коли" Динамо "забило другий гол, то обидві команди дійсно не знали, що робити. Тепер вони повинні були атакувати або захищатися. Але у них не виходило нормально грати в обороні, так і в атаці мало що вдавалося. Після двох вилучень команди змогли влаштувати справжню перестрілку ".

ФК "Динамо"

Незважаючи на позитивний результат, журналісти видання поставили досить низькі оцінки майже всім гравцям і відзначили, що "Брюгге" потрібно значно поліпшити свою гру".

Журналісти видання Het Laatste Nieuws похвалили обидві команди за яскравий матч і відзначили, що "Брюгге" може стати першим бельгійським клубом, який зуміє пройти "нечемпіонскую кваліфікацію" (для клубів, які зайняли не перше місце в своїх чемпіонатах, - Ред.) Ліги чемпіонів.

ФК "Динамо"

"Божевілля в Києві, - пишеться в статті. - Після неймовірного матчу з "Динамо", приправленого шістьма голами і двома червоними картками, "Брюгге" виходить в раунд плей-офф Ліги чемпіонів. "Динамо" три рази виходило вперед, але "синьо-чорні" завжди наносили удар у відповідь".

Видання SPORZA звертає увагу на спеку в Києві і на те, що початок матчу залишився за "Динамо", яке до середини першого тайму диктувало свої умови.

"Неясно, чи було це пов'язано з української спекою, але "Брюгге" погано себе почував у Києві. Господарі були активні і швидко втілили в життя найстрашніший сценарій для "Брюгге". На 5-й хвилині Буяльський зробив рахунок 1:0. "Динамо" серйозно "повозило" гостей на правому фланзі і могло збільшити перевагу, але після того як пішов дощ, картина на полі змінилася. Делі зумів зрівняти рахунок, і перший тайм завершився з хорошим результатом для гостей.

ФК "Динамо"

Коли Шепелєв забив другий гол "Динамо", то всі в Бельгії злякалися, що зараз почнеться щось страшне для оборони "Брюгге", але Київ чомусь зупинився. Можливо, поєдинок б так і завершився мінімальною перемогою господарів поля, якби не суддя, який за дві хвилини вилучив спочатку Бурду, а потім і Тау. Це завело команди і вони встигли забити ще три голи.

Матч міг завершитися з будь-яким результатом, але на цей раз "Брюгге" пощастило і вони змогли вивезти нічию, яка рівносильна перемозі. Команда Клемана виходить в останній раунд кваліфікації".

Як повідомляв OBOZREVATEL, соцмережі бурхливо відреагували на виліт "Динамо" з Ліги чемпіонів - вболівальники не вибирали епітетів.

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