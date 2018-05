"Київ знесуть": соцмережі емоційно відреагували на фінал ЛЧ

Мадридський "Реал" у фінальному матчі Ліги чемпіонів обіграв англійський "Ліверпуль". Поєдинок в Києві на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 3:1 і ознаменувався двома ляпами голкіпера англійців.

Фанати створили безліч мемів, а соцмережі вибухнули гострими постами.

"Не дивлячись на дві грубі помилки воротаря Ліверпуля і травму лідера команди Саллаха, змушений визнати, що Реал просто сильніше. Що не ім'я, то зірка. Заслужена перемога", - коментує журналіст Віталій Сич.

"Ліверпуль бився як міг. Тим більше без Салаха. Молодці. Але сьогодні Реал був на дві голови сильніше. А гол Бейла в один ряд з голом Зідана Байєру", - зазначає блогер Юрій Богданов.

"Після цієї ЛЧ, воротар" Ліверпуля "буде завершувати кар'єру в" Кривбасі ", - прогнозує журналіст Денис Попович.

"Реал переграв Ліверпуль і зробив неймовірне. Кубок Ліги Чемпіонів їде втретє ПОДРЯД в Мадрид! І цей рекорд поставлений в Києві. Зідан вгадав із заміною і Бейл забив дивовижний гол. Особливий респект фанам Ліверпуля, які неймовірно хворіли на стадіоні. Їх" You ' ll Never Walk Alone "- це щось фантастичне! а я нагадую всім, хто посперечався зі мною на пиво і вино на те, що Реал вийде у фінал, а потім збільшив ставку і поставив на Ліверпуль, що я приймаю привітання з перемогою і свій виграш з понеділка ", - звертає увагу на свої суперечки нард п Борислав Береза.

"Короткий зміст фіналу ЛЧ:

- Рамос забив Салаха

- Бейл забив через себе

- Воротар "Ліверпуля" забив на гру ", - резюмує блогер Роман Шрайк.

Нагадаємо, що в цьому матчі був встановлений історичний рекорд Ліги чемпіонів.