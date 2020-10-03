Київ ухвалив офіційне рішення щодо уболівальникiв на матчах збірної України

Київ погодився з пропозицією Української асоціації футболу про проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА з частковим залученням уболівальників до 30% від місткості стадіонів.

Відповідний витяг з протоколу № 64 засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 02.10.2020 року був опублікований на сайті Київської міської ради.

"За умови суворого дотримання протиепідемічних вимог і правил дозволено часткове залучення вболівальників на такі матчі збірних: 9 жовтня, стадіон "Оболонь Арена", Україна U20 – Румунія U20, 10 жовтня НСК" Олімпійський ", Україна – Німеччина, 13 жовтня Україна – Іспанія", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА дозволив присутність 30% глядачів від місткості стадіону на матчах збірних і єврокубків.

Виконавчий комітет УЄФА ухвалив таке рішення після успішного тестового матчу, який відбувся 24 вересня в межах Суперкубка УЄФА в Будапешті.

Зазначимо, що з понеділка, 5 жовтня, в Україні почне діяти новий поділ на карантинні зони, введений через поширення коронавiрусної хвороби (COVID-19).