Київ - не Росія: культовий режисер потрапив у скандал із роликом до ЧС-2018

Культовий британський режисер Гай Річі зняв ролик до Чемпіонату світу-2018, у якому локації Києва представлені як Росія.

Як передає ТСН, за сюжетом хлопчик на ім'я Андрій, якого вважають майбутнім російського футболу, протистоїть чотирьом місцевим "гопникам".

Події, показані на відео, відбуваються в українській столиці на Березняках біля озера Тельбін.

На першому кадрі також показані два багатоповерхових будинки на Русанівських садах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше аналогічним чином оскандалилася німецька авіакомпанія Lufthansa, яка також випустила ролик до ЧС-2018, знятий в одному зі спальних районів Києва.