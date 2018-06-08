УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Київ - не Росія: культовий режисер потрапив у скандал із роликом до ЧС-2018

2.6тЧитати новину російською

Культовий британський режисер Гай Річі зняв ролик до Чемпіонату світу-2018, у якому локації Києва представлені як Росія.

Як передає ТСН, за сюжетом хлопчик на ім'я Андрій, якого вважають майбутнім російського футболу, протистоїть чотирьом місцевим "гопникам".

Події, показані на відео, відбуваються в українській столиці на Березняках біля озера Тельбін.

Новини
На Кремлі поставили хрест: в офіційному ролику ФІФА декоммунізіровалі Москву. Відеофакт

На першому кадрі також показані два багатоповерхових будинки на Русанівських садах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше аналогічним чином оскандалилася німецька авіакомпанія Lufthansa, яка також випустила ролик до ЧС-2018, знятий в одному зі спальних районів Києва.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особа
Гай Річі
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
8
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги