Київ ефектно осоромив російських пропагандистів на фіналі ЛЧ

Напередодні "українського" фіналу Ліги чемпіонів, ряд провідних російських ЗМІ поширив "достовірну" інформацію про те, що вирішальний матч найпрестижнішого футбольного клубного турніру Європи "вперше не збере аншлаг".

Як показують фото і відео матеріали, які розміщують в мережі вболівальники зі стадіону, київський НСК "Олімпійський" за 10 хвилин до початку зустрічі практично під зав'язку забитий глядачами.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

Нагадаємо, що мадридський "Реал" і "Ліверпуль" в суботу, 26 травня, на полі НСК "Олімпійський" в Києві визначать переможця цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів . Початок о 21:45.

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін назвав головну проблему фіналу Ліги чемпіонів в Києві.

Крім того, вболівальники "Ліверпуля" розповіли, чим їх здивував Київ.