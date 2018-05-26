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Київ ефектно осоромив російських пропагандистів на фіналі ЛЧ

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Напередодні "українського" фіналу Ліги чемпіонів, ряд провідних російських ЗМІ поширив "достовірну" інформацію про те, що вирішальний матч найпрестижнішого футбольного клубного турніру Європи "вперше не збере аншлаг".

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Як показують фото і відео матеріали, які розміщують в мережі вболівальники зі стадіону, київський НСК "Олімпійський" за 10 хвилин до початку зустрічі практично під зав'язку забитий глядачами.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

Нагадаємо, що мадридський "Реал" і "Ліверпуль" в суботу, 26 травня, на полі НСК "Олімпійський" в Києві визначать переможця цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів . Початок о 21:45.

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін назвав головну проблему фіналу Ліги чемпіонів в Києві.

Крім того, вболівальники "Ліверпуля" розповіли, чим їх здивував Київ.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонівРеал - Ліверпуль
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
ФК ЛіверпульРеал Мадрид
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