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Кидався пляшками: Коноплянка розповів, що влаштував Шевченко перед матчем із Сербією

1.1тЧитати матеріал російською

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко перед матчем команди з сербами в відборі Євро-2020 виголосив вкрай емоційну промову для мотивації підопічних.

За словами лідера "жовто-синіх" Євгена Коноплянки, наставник навіть кидався в роздягальні різними предметами.

Новини
Україна – Сербія: відео-огляд матчу відбору Євро-2020

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

ФФУ

"Виконали те, що від нас вимагали тренери. Розуміли, що якщо на полі хтось опускається, то потрібно підніматися. Мотиваційна промова Шевченка перед грою? Там так полетіла пляшка, що мало не вбила не говоритиму кого. Він добре нас мотивував. Та й ми самі все розуміли. Завелися з перших хвилин і контролювали гру. Підтримка була нереальною", – цитує хавбека "Шальке" портал "Динамомания".

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України розгромила Сербію у відборі до чемпіонату Європи 2020 року, відвантаживши суперникові п'ять сухих м'ячів.

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Тема
Євро-2020
Особи
Євген КоноплянкаОлексій Шевченко
Місце
УкраїнаЛьвів
Тег
збірна України з футболу
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