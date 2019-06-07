Кидався пляшками: Коноплянка розповів, що влаштував Шевченко перед матчем із Сербією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко перед матчем команди з сербами в відборі Євро-2020 виголосив вкрай емоційну промову для мотивації підопічних.

За словами лідера "жовто-синіх" Євгена Коноплянки, наставник навіть кидався в роздягальні різними предметами.

Андрій Шевченко ФФУ

"Виконали те, що від нас вимагали тренери. Розуміли, що якщо на полі хтось опускається, то потрібно підніматися. Мотиваційна промова Шевченка перед грою? Там так полетіла пляшка, що мало не вбила не говоритиму кого. Він добре нас мотивував. Та й ми самі все розуміли. Завелися з перших хвилин і контролювали гру. Підтримка була нереальною", – цитує хавбека "Шальке" портал "Динамомания".

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України розгромила Сербію у відборі до чемпіонату Європи 2020 року, відвантаживши суперникові п'ять сухих м'ячів.

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