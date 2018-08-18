К'єво - Ювентус: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Італії

Туринський "Ювентус" і веронський "К'єво" зіграють один з одним у стартовому матчі нового розіграшу чемпіонату Італії з футболу. На стадіоні "Маркантоніо Бентегоді" команди зустрінуться в суботу, 18 серпня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу К'єво - Ювентус. Початок гри - о 19:00 за київським часом.

Зустріч у Вероні привернула увагу мільйонів вболівальників з усього світу. Вперше в офіційному матчі за "Ювентус" зіграє зоряний Кріштіану Роналду, який перебрався до Турина з мадридського "Реала" за 117 мільйонів євро. Португалець до цього дев'ять років відіграв у складі "вершкових", забивши фантастичні 475 м'ячів у 486 матчах.

Серія А. 1-й тур

Верона, стадіон "Маркантоніо Бентегоді"

Головний арбітр: Фабріціо Паскуа

"К'єво" (Верона) - "Ювентус" (Турін) - 0:0

"К'єво" (орієнтовний склад): Секулін - Ярозіньскі, Томовіч, Россеттіні, Каччаторе - Хетемай, Радовановіч, Ріго - Джаккеріні, Стемпіньскі, Бірса

"Ювентус" (орієнтовний склад): Перин - Сандро, К'єлліні, Бенатіа, Маттіа Де Шільйо - Канселу, Дібала, Хедіра, Бернардескі, Пьяніч - Роналду

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10 ГОДИН ДО МАТЧУ. Вітаємо вас, дорогі друзі! Сьогодні вся Європа буде з захопленням спостерігати за тим, як Кріштіану Роналду дебютує в Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду здивував новим талантом відкривши заклад в Бразилії.