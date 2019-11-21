"Це ганьба": ситуація зі збірною Росії викликала лють у Бельгії

Лідер збірної Бельгії Кевін де Брейне розкритикував УЄФА, який команди з відбору Євро-2020 знову звів разом в групах фінального турніру.

"Це ганьба. Для мене це схоже на спотворення конкуренції. Футбол все більше і більше перетворюється на бізнес", - наводить слова гравця "Манчестер Сіті" бельгійський портал HLN.

На груповому етапі бельгійці точно зіграють з Данією і Росією, з якою вони вже зустрічалися у відбірковому циклі турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 9-го туру відбору на Євро-2020 Росія - Бельгія відбулася в Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені" і завершилася з рахунком 1:4.

Після матчу в інтернеті шанувальники російської команди не соромилися у виразах, критикуючи виступ футболістів.

Пізніше головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов пояснив розгром своєї команди.

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