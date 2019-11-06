Головна Новини
6 листопада • оновлено в 12:00
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Керуються страхом": Ракицький відмовився грати в збірній України

11.6т Читати матеріал російською

Захисник російського "Зеніту" Ярослав Ракицький зробив заяву про завершення кар'єри в збірній України з футболу.

"Вітаю, збірна України, з виходом на Євро-20, бажаю успіхів: хлопці, ви молодці, гра класна! 10 років тому я дебютував за головну команду, а сьогодні говорю: "До побачення". Я йду зі збірної України. Я чекав виклику в команду протягом усього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення до національної команди. Не навичками футбольної майстерності ви апелюєте. Футбол поза політикою?" – написав Ракицький у себе в Instagram.

Вітаю, Збірна України, з виходом на євро-20, бажаю успіхів, хлопці ви молодці, гра класна! 10 років тому я дебютував за головну Команду, а сьогодні говорю "до побачення". Я йду з Збірній України. Я чекав виклик у Команду протягом усього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду. Чи не навичками футбольної майстерності ви апелюєте. Футбол в не політики? Для мене було честю захищати Збірну своєї країни, честь перемагати і доводити силу Українців. Честь представляти кольори свого прапора на міжнародній арені. Спасибі всім хто підтримував і тим хто не підтримував, Ви заряджали бути ще сильніше. Я завжди бився на футбольному полі за перемогу для України! Бажаю тільки золотих нагород! Дякуємо!

Публікація від Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

Футболіст також зазначив, що для нього було честю "захищати збірну своєї країни", перемагати і "доводити силу українців".

Новини
"Шо, блогер шоле?" Ракицькому влаштували український тролінг в "Зеніті"

"Спасибі всім, хто підтримував, і тим, хто не підтримував, – ви заряджали бути ще сильнішим. Я завжди бився на футбольному полі за перемогу для України! Бажаю тільки золотих нагород! Спасибі!" – написав він.

Ракицький зіграв за збірну України 54 матчі, забив 4 голи. Останній матч у збірній 30-річний футболіст провів 16 жовтня 2018 року проти Чехії (1:0). Після переходу в "Зеніт" у січні 2019 року Ракицького не викликали до збірної.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ракицький "допоміг" "Зеніту" зганьбитися в Лізі чемпіонів.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Особа
Ярослав Ракицький
Тег
Збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
16
Коментарі
101
63
Смішно
7
Цікаво
5
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Насквозь лживое обращение Рахитского. Если ты такой правдоруб и смельчак, напиши : "Шевченко и тренерский состав сборной бояться приглашать футболистов-ренегатов." Так нет - "...страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду". Футбольные почтальоны, что ли? Дальше эта лживая т#арь пишет что ждал вызова в сборную весь 2019. Как в песне : "... а я так ждал, надеялся и верил". Болелы из Луганды , после этих слов, рыдают навзрыд. "...Для меня было честью защищать сборную своей страны". А от кого он сборную защищал? "Честь представлять цвета своего флага" - очередная ложь. Ему гимн этой страны петь - было "в западло", а на флаг ему - глубоко начхать. "Желаю только золотых наград!" - Желает неосуществимого достижения. Фальшивое, лицемерное и неискреннее послание Рахитского. Возможно и скорее всего - написанное под чью то диктовку.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Го Валентин
Го Валентин
Без ракицкого сборная играет намного круче и при этом он считает, что пострадал, бедолага, за политику? "Смешной" деятель, в московской федерации ему самое место, молодец, сделал свой правильный выбор. Кстати, это отличный пример для остальных любителей московии - собрались, и переехали в страну своей мечты. И будет вам счастье, как ракицкому.
Показать комментарий полностью
Ответить
8
4
Paruhol Semen
Paruhol Semen
Го Валентин, ну зачем ты тут воняешь своей русофобией?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4
Вперёд Смотрящий
Вперёд Смотрящий
Го Валентин, намного круче, это как? В политике и в сельском хозяйстве тоже разбираешься?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Юрченко Володимир
Юрченко Володимир
Ракицький точно не сповна розуму! Його зі збірної викинули більше року тому, а він тільки прокинувся. Жаль, що сучасні українські футболісти настільки розумово обмежені люди.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Блоги / думки

ads pixel