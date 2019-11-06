"Керуються страхом": Ракицький відмовився грати в збірній України

Захисник російського "Зеніту" Ярослав Ракицький зробив заяву про завершення кар'єри в збірній України з футболу.

"Вітаю, збірна України, з виходом на Євро-20, бажаю успіхів: хлопці, ви молодці, гра класна! 10 років тому я дебютував за головну команду, а сьогодні говорю: "До побачення". Я йду зі збірної України. Я чекав виклику в команду протягом усього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення до національної команди. Не навичками футбольної майстерності ви апелюєте. Футбол поза політикою?" – написав Ракицький у себе в Instagram.

Футболіст також зазначив, що для нього було честю "захищати збірну своєї країни", перемагати і "доводити силу українців".

"Спасибі всім, хто підтримував, і тим, хто не підтримував, – ви заряджали бути ще сильнішим. Я завжди бився на футбольному полі за перемогу для України! Бажаю тільки золотих нагород! Спасибі!" – написав він.

Ракицький зіграв за збірну України 54 матчі, забив 4 голи. Останній матч у збірній 30-річний футболіст провів 16 жовтня 2018 року проти Чехії (1:0). Після переходу в "Зеніт" у січні 2019 року Ракицького не викликали до збірної.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ракицький "допоміг" "Зеніту" зганьбитися в Лізі чемпіонів.

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