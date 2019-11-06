"Керуються страхом": Ракицький відмовився грати в збірній України

Захисник російського "Зеніту" Ярослав Ракицький зробив заяву про завершення кар'єри в збірній України з футболу.
"Вітаю, збірна України, з виходом на Євро-20, бажаю успіхів: хлопці, ви молодці, гра класна! 10 років тому я дебютував за головну команду, а сьогодні говорю: "До побачення". Я йду зі збірної України. Я чекав виклику в команду протягом усього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення до національної команди. Не навичками футбольної майстерності ви апелюєте. Футбол поза політикою?" – написав Ракицький у себе в Instagram.
Вітаю, Збірна України, з виходом на євро-20, бажаю успіхів, хлопці ви молодці, гра класна! 10 років тому я дебютував за головну Команду, а сьогодні говорю "до побачення". Я йду з Збірній України. Я чекав виклик у Команду протягом усього 2019 року. Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду. Чи не навичками футбольної майстерності ви апелюєте. Футбол в не політики? Для мене було честю захищати Збірну своєї країни, честь перемагати і доводити силу Українців. Честь представляти кольори свого прапора на міжнародній арені. Спасибі всім хто підтримував і тим хто не підтримував, Ви заряджали бути ще сильніше. Я завжди бився на футбольному полі за перемогу для України! Бажаю тільки золотих нагород! Дякуємо!
Футболіст також зазначив, що для нього було честю "захищати збірну своєї країни", перемагати і "доводити силу українців".
"Спасибі всім, хто підтримував, і тим, хто не підтримував, – ви заряджали бути ще сильнішим. Я завжди бився на футбольному полі за перемогу для України! Бажаю тільки золотих нагород! Спасибі!" – написав він.
Ракицький зіграв за збірну України 54 матчі, забив 4 голи. Останній матч у збірній 30-річний футболіст провів 16 жовтня 2018 року проти Чехії (1:0). Після переходу в "Зеніт" у січні 2019 року Ракицького не викликали до збірної.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ракицький "допоміг" "Зеніту" зганьбитися в Лізі чемпіонів.
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