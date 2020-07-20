Керівництво "Динамо" визначилося з майбутнім Михайличенка – ЗМІ

Михайло Морозов Футбол 09:48, 20.07.2020 Оновлено: 09:53, 20.07.2020

Ігор і Григорій Суркіси визначилися з майбутнім Олексія Михайличенка на посаді головного тренера "Динамо".

Як повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside, керівництво команди прийняло рішення не звільняти наставника та дати йому можливість підготувати киян до старту нового сезону. Якщо Михайличенку не вдасться вивести "Динамо" в груповий етап Ліги чемпіонів 2020/21, то він буде звільнений.

Стала відома доля Михайличенка в "Динамо"
Динамо Киев Inside

Нагадаємо, що столична команда програла "Колосу" в останньому турі української Прем'єр-ліги і встановила клубний антирекорд, але все ж зуміла посісти друге місце в чемпіонаті завдяки нічиїй в матчі між "Зорею" та "Десною".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайличенко оцінив якість гри і результат в поєдинку проти "Колоса" (0:2).

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