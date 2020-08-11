Керченський футболіст, який став росіянином, розповів, як змінилося життя в Криму

Російський захисник "Уралу" Ігор Калінін ухильно оцінив обстановку в Криму після анексії півострова Російською Федерацією, зазначивши важливий факт, про відсутність війни.

За словами уродженця Керчі, який відмовився від українського паспорта в 2014 році, на півострові покращилися дороги і з'явився міст.

"Якщо зважити на те, що бачив, то щось облагородили, дороги зробили, трасу хорошу роблять, міст побудували. Головне, щоб війни не було. У політику не лізу, мені це нецікаво. Ніколи не порівнюю Україну і Росію – люблю і тих, та інших. Я навіть телевізор не дивлюся і, взагалі, не поділяю українців і росіян – це для мене один народ", – цитує Калініна sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24-річний вихованець кримського футболу до переїзду в Росію грав в Україні за "Іллічівець", "Зорю" і "Зірку".

На початку грудня 2015-го Калінін самовільно покинув "Зорю", після того як за результатами внутрішньоклубного розслідування його було виявлено в якості організатора заходів з маніпулювання результатами матчів молодіжного складу. Футболіст всі звинувачення відкинув, пройшовши тест на детекторі брехні.

У лютому цього року московське "Динамо" до кінця сезону відправило Калініна в оренду до єкатеринбурзького "Уралу".