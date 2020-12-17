КДК УАФ дискваліфікував Луческу

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) покарав тренера "Динамо" (Київ) Мірчу Луческу попередженням і дискваліфікацією на один матч умовно за інцидент, який стався в матчі 13-го туру Прем'єр-ліги України проти ФК "Колос" (Ковалівка) .

На 54-й хвилині головний арбітр Ігор Пасхал після перегляду відеоповтору скасував жовту картку Володимиру Шепелеву і показав червону. Це рішення обурило Лучесску і румунський тренер вибіг в центр поля.

З огляду на те, що в рапортах головного арбітра і четвертого арбітра матчу не було ніяких записів про цей інцидент, КДК УАФ звернув на це увагу комітету арбітрів. Рішення було прийнято на підставі запису в рапорті делегата матчу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра "Динамо" – "Колос" відбулася 12 грудня і завершилася з сенсаційним рахунком 2:2.

Після матчу Луческу розкритикував роботу VAR, заявивши, що не розуміє чому системою відеодопомоги рефері не користувалися в першому таймі, коли ледь не розірвали коліно Шапаренку.