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Чемпіонат світу 2018
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"КДБ-шний карлик": фото Моуріньо і Путіна висміяли в мережі

2.8тЧитати новину російською

Головний редактор RT Маргарита Симоньян опублікувала спільне фото тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо і президента Росії Володимира Путіна з матчу відкриття ЧС-2018.

"Познайомили хорошу людину з хорошою людиною", - написала Симоньян в своєму Twitter.

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Такий підпис викликав глузування у вболівальників. Фанати в притул не побачили "хороших людей" на знімку.

Нагадаємо, що стартовий матч чемпіонату світу з футболу-2018 Росія - Саудівська Аравія завершився з рахунком 5: 0.

На грі невідомий уболівальник розтягнув прапор України.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Особи
Жозе МоуріньоВолодимир Путін
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