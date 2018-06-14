"КДБ-шний карлик": фото Моуріньо і Путіна висміяли в мережі

Головний редактор RT Маргарита Симоньян опублікувала спільне фото тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо і президента Росії Володимира Путіна з матчу відкриття ЧС-2018.
"Познайомили хорошу людину з хорошою людиною", - написала Симоньян в своєму Twitter.
Познайомили хорошу людину з хорошою людиною. pic.twitter.com/Es9DNF8MfK- Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 14 червня 2018 р
Такий підпис викликав глузування у вболівальників. Фанати в притул не побачили "хороших людей" на знімку.
Нагадаємо, що стартовий матч чемпіонату світу з футболу-2018 Росія - Саудівська Аравія завершився з рахунком 5: 0.
На грі невідомий уболівальник розтягнув прапор України.
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