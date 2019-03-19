"Кажуть у Росії": футбольний функціонер України розвіяв міфи про Київ

Глава комітету з етики та чесної гри Франческо Баранка розповів про свій переїзд до України. Італійського функціонера лякали новинами про бомбардування Києва, які він бачив у російських ЗМІ.

"В Україні все добре, за винятком Донбасу, який сильно страждає, але тут, у Києві, все нормально. Звичайно, той, хто не живе в Києві, може сказати, що в столиці бомбардування або щось подібне, особливо про це говорять у Росії. Але насправді ми ж бачимо, що все добре. На вулицях люди не стріляють", - зізнався Баранка в інтерв'ю XSPORT.

Франческо Баранка ФФУ

Також футбольний функціонер зазначив, що в Італії справи з корупцією йдуть набагато гірше, ніж в Україні.

"Всі говорили: "Україна - страшна країна, Україна - корумпована країна, індекс корупції дуже високий". Але, я вважаю, що Італія більш корумпована країна, ніж Україна. Корупція більше перебуває всередині соціальної структури. Звичайно, в Україні, як і в багатьох країнах, є багато проблем, але насправді українці думають набагато гірше про себе, ніж є насправді", - заявив Баранка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти львівських "Карпат" і ФК "Маріуполя" на очному матчі 22-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі вивісили банер на підтримку українців, які перебувають під вартою в Росії.

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