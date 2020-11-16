Казахстан забив фантастичний гол після розіграшу з центру поля в Лізі націй. Відео

У матчі п'ятого туру Ліги націй між Албанією та Казахстаном був забитий дивовижний гол після розіграшу м'яча з центру поля.

Господарі видали впевнений старт поєдинку, відзначившись двічі вже до 23-ї хвилині. Після другого пропущеного казахи вирішили не витрачати час на проведення позиційної атаки, а зразу ж пробили по воротах суперників.

Голкіпер Албанії не очікував такого повороту подій і пропустив м'яч за комірець. Це не завадило його команді повернути собі перевагу в два м'ячі в середині другого тайму і спокійно довести матч до перемоги з рахунком 3:1.

На відео момент з голом можна подивитися, починаючи з 4:55.

Казахстан залишився на останньому місці в групі 4 і може вилетіти в четвертий по силі дивізіон Ліги націй. Албанія, навпаки, веде боротьбу за вихід у плей-оф турніру і має шанс обігнати Білорусь, яка йде на першій позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, брат легендарного англійця Уейна Руні забив гол ударом зі своєї половини поля.