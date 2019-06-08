"Катастрофа!" Сербські ЗМІ - про ганьбу в матчі з Україною

Збірна України розтрощила Сербію з космічним рахунком (5:0) в рамках кваліфікації до Євро-2020. У сербській пресі дві головні теми: провал їхньої команди та провокації українців у Львові.

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"Запахло смаженим з перших хвилин, адже українці чіткіше заявили про свої наміри, але цілковитого краху ніхто не чекав. Наші хлопці впоралися зі стартовим натиском, однак потім почали нервувати.

У Львові на полі була лише одна команда – на радість українським вболівальникам. Їм було весело: спершу заглушили наш гімн, потім відсвяткували 5 голів, а на сам кінець скандували ім'я Андрія Шевченка", – призводить Футбол24 переклад статті таблоїду.

Новини Стадіон у Львові неймовірно виконав гімн України перед матчем з Сербією

У матеріалі Večernje novosti критика команди: "Фіаско всіх часів. "Орли" зазнали найважчої поразки під сербським прапором, атакувальний задум Крстаїча провалився. У найважливішому матчі відбору українці прибили їх у Львові.

Ми шість разів зустрічалися з Україною і постійно програвали. Ця поразка точно найгірша – всі лінії працювали без ідеї, взаєморозуміння та самовіддачі. Давно наша команда не виглядала настільки безпомічною. Голи Циганкова, Коноплянки та Яремчука стали окрасою гри, де нам дали хороший урок".

Mozzartsport: Сербію зганьбили у Львові, Крстаїч все провалив!

Найпопулярніше спортивне видання Сербії одне з небагатьох, яке сконцентрувалося на висвітленні безпосередньо гри, а не навколофутбольних подій.

"Орли" виглядали немічними та розгубленими. Тренер мав би залишити свої експерименти на менш важливий матч. Звучить дико, але, як показала гра, Сербія ще може бути задоволена результатом. Це був не футбольний матч, а зустріч потужності та безсилля.

У нашої команди не було ні лідера, ні стратегії, а склад виглядав занадто атакувальним. У підсумку українські вболівальники отримали величезне задоволення та заспівали пісню подяки своєму тренеру Андрію Шевченку – легенді європейського футболу. Україна забила 5, а могла й більше", – визнає портал Mozzartsport.

Sportske: 5-кратне приниження Сербії

"Це гірше, ніж жахливо. "Орли" не зуміли виступити боєздатним колективом і зазнали одного з найболючіших фіаско в історії.

Нічого додавати не потрібно, це все зайве. Не те. щоб приниження нам зовсім у новинку, але від такого потужного удару відновитися буде дуже складно", – бідкається Sportske.

Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилася з рахунком 5: 0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

Крім того, успіх українських футболістів викликав захват у Росії. Фанати визнають перевагу нашої команди.

Після гри Олександр Караваєв розповів про вчинок Шевченка, який допоміг "синьо-жовтим" перемогти.

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