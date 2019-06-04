"Катастрофа!" Футболіст збірної Росії очолив ганебний антирейтинг

Півзахисника збірної Росії Олександра Головіна названо найгіршим трансфером останнього року в Європі за версією Goal.com.

23-річний хавбек минулого літа перейшов із ЦСКА в "Монако" за 30 мільйонів євро, ставши найдорожчим російським футболістом в історії.

Олександр Головін ФК Монако

У статті, яка називається "Провал сезону в Європі! Герой чемпіонату світу Головін – катастрофа за 30 мільйонів євро", стверджує, що "за 12 місяців російський атакуючий футболіст пройшов шлях від національного надбання до дорогого провалу".

На думку Goal.com, Головін так і не зумів проявити себе у Франції за весь сезон, про що свідчить також його включення в збірну провалів сезону за версією французької преси.

Головін набрав 8 (4+4) очок за системою "гол + пас" у дебютному сезоні в "Монако". Його команда посіла 17-е місце в чемпіонаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної Росії Олександр Головін проявив неповагу до роботи журналістів Першого каналу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!